На півночі Київської області чути вибухи – що відбувається
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14 червня на півночі Київської області чути вибухи.
Зазначимо, що повітряну тривогу вже скасували майже у всіх областях України, у тому числі у Київській області.
Офіційних коментарів про ситуацію в місті та області поки не надходило.
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Крім того, 14 червня вибухи було чути у Тернопільській та Львівській областях. В регіонах працювала протиповітряна оборона.
Вибухи також чули жителі Хмельницькій області. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.