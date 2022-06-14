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Факти / Україна

На півночі Київської області чути вибухи – що відбувається

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Потребує перевірки
На півночі Київської області чути вибухи – що відбувається
Фото: Depositphotos

14 червня на півночі Київської області чути вибухи.

Зазначимо, що повітряну тривогу вже скасували майже у всіх областях України, у тому числі у Київській області.

Офіційних коментарів про ситуацію в місті та області поки не надходило.

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Крім того, 14 червня вибухи було чути у Тернопільській та Львівській областях. В регіонах працювала протиповітряна оборона.

Вибухи також чули жителі Хмельницькій області. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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