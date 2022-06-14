Червень, 14 в 16:22

Навчання українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 у Німеччині буде завершено найближчим часом.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. За її словами, потім зброю можна буде доставити до України. Однак вона не уточнила, коли саме відправлять гаубиці.

Німеччина хоче надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів Бундесверу. Крім того, уряд ФРН разом із США займається підготовкою постачання реактивних систем залпового вогню, яких дуже потребує українська армія.

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Зазначимо, що Panzerhaubitze 2000 є однією з найпотужніших артилерійських гармат на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані 40 км.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що він надто зволікав із постачанням озброєння, яке раніше обіцяли Україні.

За його словами, в Україну поїде вся зброя, яку обіцяли. Крім того, восени цього року Україна повинна отримати від Німеччини надсучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.