Пірнали за молюсками: в Одеській області двох чоловіків передали до СБУ

Червень, 14 в 6:37

В Одеській області представники підрозділів муніципальної варти та прикордонної служби затримали двох пірнальників.

Як зазначають в Оперативному командуванні Південь, екстремалів виявили під час патрулювання узбережжя.

– Місцеві жителі продовжують випробовувати долю. Чоловіки полювали за молюсками, незважаючи на попередження, заборону та небезпеку, – зазначають в ОК Південь.

Обох чоловіків передали до Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.

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Як наголошують в Оперативному командуванні, на такий крок патрульні пішли, зважаючи на специфіку їхньої діяльності, зокрема, в умовах правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, що три дні тому в Одеській області на міні підірвався чоловік, який разом із родиною прийшов відпочити на пляж.

Крім того, повістки для проходження медкомісії вручили парі, яка займалась інтимом на одному з пляжів Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь