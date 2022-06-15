Червень, 14 в 21:55

США передадуть більше ракетних систем залпового вогню в Україну, ніж чотири системи, про які йшлося раніше.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела у Пентагоні.

Уряд США направить додаткові ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) в Україну, заявив старший представник Пентагону з питань політики, оскільки українська влада запросила десятки систем, щоб протистояти наступу Росії на Сході країни.

Зараз дивляться

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив на конференції з безпеки, що проводиться Центром нової американської безпеки у Вашингтоні, що “абсолютно справедливо” сказати, що чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142, або HIMARS, відправлені наразі в Україну, є лише початком.

– Ми збираємося надати українцям все необхідне для поразки цілей на українській території, – сказав Кал, назвавши відправлену наразі зброю “початковим траншем”.

Раніше американські офіційні особи, включаючи Кала, заявляли, що США можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що вони можуть ефективно їх використати. Вони вже близько двох тижнів проходять підготовку у рамках тритижневого курсу.

Україна просила цю зброю протягом кількох місяців, вважаючи її важливою для досягнення чогось близького до паритету проти російської армії, яка значною мірою покладається на артилерію.

Високопоставлені українські чиновники заявили, що їм необхідно щонайменше 60 реактивних систем залпового вогню, щоб мати бодай якийсь паритет з російським наступом. Лондон також пообіцяв поставити аналогічну зброю.

Колін Кал додав, що на його думку, президент Росії Володимир Путін не задовольниться простим захопленням частини східної України після того, як навесні цього року йому не вдалося повалити уряд у Києві.

– Є невелика частка того, що він говорить тихо вголос, коли йдеться про його імперські амбіції, – сказав Колін Кал.

Колін Кал сказав, що “наратив ЗМІ” зараз такий, що росіяни досягають успіхів на Сході України, і “якоюсь мірою це правда”. Однак успіхи мають поступовий характер і супроводжуються великими втратами з обох боків.