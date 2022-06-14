Червень, 14 в 15:28

Росія економить високоточні ракети, тому випускає по Україні застарілі радянські зразки. Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій ігнат.

Він розповів, що наразі РФ все частіше використовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22.

– Останнім часом зберігається тенденція економії Росією дорогих високоточних ракет. І наразі ворог все частіше застосовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22. Остання – одна з найбільш руйнівних ракет. Маса її бойової частини становить 900 кг. Вона залишає після себе великі руйнування. Ця ракета має суттєвий великий недолік – вона не завжди потрапляє в ціль. Тому дуже часто об’єктами руйнувань стають цивільні об’єкти інфраструктури з людськими жертвами, – пояснив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат також додав, що російська авіація вже близько двох місяців не залітає на територію України, яку контролює ЗСУ.

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За його словами, ворог застосовує авіацію дистанційно – з території Білорусі та Чорного моря. Передусім, це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по території України високотехнологічні ракети, вартість яких оцінюють в мільйони доларів.