Щоб не воювати: окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО
На Донеччині російські окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу протиповітряної оборони.
За інформацією Головного управління розвідки України, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною.
Загарбники познімали з бойових машин Тор-М2У блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.
Але у пункті приймання брухту окупанти назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка відразу повідомила про “бізнесменів” у так зване МДБ “ДНР”.
Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-бізнесмени продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.
Воєнна розвідка України також оприлюднила список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку.