Щоб не воювати: окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО

Червень, 14 в 14:31

На Донеччині російські окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу протиповітряної оборони.

За інформацією Головного управління розвідки України, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною.

Загарбники познімали з бойових машин Тор-М2У блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

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Але у пункті приймання брухту окупанти назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка відразу повідомила про “бізнесменів” у так зване МДБ “ДНР”.

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-бізнесмени продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Воєнна розвідка України також оприлюднила список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку.

Фото: Головне управління розвідки