Червень, 14 в 20:34

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили, чому наша протиповітряна оборона не завжди помічає російські крилаті ракети.

Про це повідомив на брифінгу речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія інколи запускає високотехнологічні ракети виробництва з 2010 року. Такі ракети можуть летіти на наднизьких висотах від 50 м, і вони малопомітні для радарів.

Зараз дивляться

– Ця ракета спроєктована таким чином, щоб бути малопомітною. Вона може летіти по руслу Дністра, як це було з початку війни. І вона зникає з радарів, просто зникає. І не всі засоби ППО можуть її знищити, – сказав Ігнат.

Він наголосив, що наразі Повітряні сили ЗСУ ведуть бойове чергування у єдиній системі протиповітряної оборони держави.

– У нас засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не засоби протиракетної оборони, – наголосив Юрій Ігнат.

Наприклад, Румунія і Польща мають системи протиракетної оборони (ПРО), а ось Україна має лише ППО.

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В Україні є зенітні ракетні комплекси Бук-М1, С-300, основне завдання яких – це збивати літальні апарати: літаки, вертольоти різних типів.

– Та попри все ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі. Так, на жаль, в ракети не вдається влучати, тому що це надзвичайно складна ціль. Крилаті ракети мають різний розмір, – додав речник Командування Повітряних сил.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що Росія економить високоточні ракети, тому випускає по Україні застарілі радянські зразки.