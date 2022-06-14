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Факти / Україна

Удар РФ по Золочеву: зросла кількість постраждалих від падіння ракетних уламків

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

У місті Золочев (Львівська область) зросла кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети.

Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький, постраждали шестеро людей. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

– Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, – зазначив Козицький.

Як відомо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Львівській області, а саме по місту Золочев. Ракету окупантів збили над Золочевом українські сили ППО (протиповітряної оборони).

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Водночас внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури – цегельня.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок падіння ракетних уламків постраждали четверо людей, серед яких дитина. Стан постраждалих лікарі оцінювали як легкий та середньої важкості.

Відомо, що російські окупанти запускали ракету з південно-східного напрямку.

Станом на вечір 14 червня кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Загалом сили ППО України збили сьогодні російські ракети над Львівською, Хмельницькою та на межі Київської та Чернігівської областей.

Джерело: Максим Козицький

Фото: Повітряне командування Захід

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