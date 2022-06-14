Червень, 14 в 17:18

У Миколаївській області у російських окупантів є багато зброї. Але їм бракує кадрів, які вміють стріляти.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– На Миколаївщині російські загарбники постійно поповнюють запаси зброї, реактивних систем, ствольної артилерії, які були знищені нашими захисниками. Але важливіше те, що у них дефіцит кадрів, які вміють стріляти, тобто людей. Їхні військові не хочуть воювати, – пояснив він.

За словами Кіма, здалеку росіяни ще стріляють з артилерії та реактивних систем залпового вогню, бо це, на їхю думку, безпечно. А коли справа доходить до близького контакту, то тікають, бо бояться.

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Але голова Миколаївської області наголосив, що це не зменшує небезпеку з боку окупантів. Вони все одно поповнюють свої резерви і продовжують обстрілювати міста і села.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також повідомляли, що на Миколаївському напрямку в районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області росіяни розгорнули до двох реактивних батарей та близько однієї батареї ствольної артилерії.

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Фото: Генштаб ЗСУ