Червень, 14 в 19:24

Інформація про закінчення в України звичайної зброї не відповідає дійсності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з данською пресою 14 червня.

Журналіст запитав, що Київ планує обговорити на зустрічі міністрів оборони НАТО 15 червня, бо, на думку представника ЗМІ, за деякими повідомленнями в України закінчується навіть звичайна зброя.

Зараз дивляться

– Я не знаю, звідки у вас повідомлення, що звичайна зброя у нас закінчується. Це не є реальністю. У нас достатньо зброї, але в нас недостатньо зброї, яка б діяла на ту дистанцію, що нам важлива, щоб зменшити перевагу техніки Російської Федерації. В нас недостатньо броньованої техніки, через це ми втрачаємо людей. Це найбільша проблема. Для кого ця земля, якщо не буде людей? – сказав президент.

Він нагадав, що раніше Україна закликала закрити небо авіацією НАТО. Після відмови, Україна просила надати авіацію, щоб самостійно відбити атаку російської навали. Після того, як і ця допомога не надійшла, Україна попросила системи ППО, які є і в країнах Європи.

– Ми дуже очікуємо на таке рішення, дуже очікуємо підтримки з боку європейців, тому що для нас сьогодні це кричущий факт: 10-15 крилатих ракет щоденно влучають по нашій землі, в цивільні квартали. Не складно порахувати, що 300 ракет може бути використано за один місяць, скільки людей може загинути. Тому, якщо ви не можете закрити небо, то ми просимо надати ППО, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент України розповів, чи атакуватимуть ЗСУ території Росії, якщо західні партнери нададуть Києву далекобійну зброю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

Дивіться інтерактивну карту бойових дій на українських територіях.