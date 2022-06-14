Червень, 14 в 18:10

Україна не буде атакувати цивільні цілі на території Російської Федерації, якщо західні партнери нададуть вогневі системи для атак на територію понад 100 км.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з данськими журналістами.

Його запитали, чи обстрілювала б Україна території Росії, якби країни Заходу надали Києву більш далекобійну зброю.

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– Ні. Нам не цікавий обстріл цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні люди, ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що у багатьох місцях, де зосереджені Збройні сили України, відстань між українськими та російськими військами складає понад 100 км.

– Десь є 100, 140 км і більше. У нас велика держава, за територією ми найбільші в Європі. Тому для того, аби зменшити цю дистанцію, нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо для мене це не ресурс, це живі люди. Тому я дуже хочу, щоб вони воювали, але повернулись додому. Ми не можемо кидати просто людей, нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. Все дуже просто, ми працюємо на нашій землі, на наших окупованих територіях, а не на території Росії, – сказав президент України.

Наприкінці травня виникла нова тема обговорення між Вашингтоном, Києвом та Москвою щодо того, чи сприятиме передача зброї з боку США до України тому, щоб американські РСЗВ атакували території Росії. Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його країна не передаватиме Україні системи, що могли б долетіти до Росії. Водночас з боку української влади США отримали запевнення, що використання цієї зброї проти територій РФ відбуватись не буде.

Раніше Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію та допомогти українцям із наступальним озброєнням. За його словами, без відповідної зброї війна лише затягується, а жертви – збільшуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

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