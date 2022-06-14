Червень, 14 в 12:37

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру у державній зраді командиру російського фрегата Адмірал Макаров Григорію Бреєву, який зрадив Україну в 2014 році.

Як зазначили в пресслужбі ДБР, на момент захоплення Криму Росією Бреєв обіймав посаду капітана 2 рангу військової частини, яка дислокувалася на півострові.

Він відмовився передислоковуватися на територію Миколаївської області, зрадив присязі та залишився у захопленому РФ Криму.

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Бреєв, який є вихідцем з Вінницької області, присягнув російським збройним силам, після чого продовжив службу в Чорноморському флоті РФ. Сьогодні він є командиром фрегата Адмірал Макаров.

За даними слідства, цей корабель здійснював ракетні удари по Одесі та Миколаєву.

– Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі, – зазначили в ДБР.

Слідчі відомства зібрали достатньо доказів та повідомили Бреєву про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

На початку травня у ЗМІ з’явилася інформація, що Збройні сили України підбили російський фрегат Адмірал Макаров українськими ракетами Нептун. Водночас у Пентагоні не підтвердили ці дані.

Наприкінці травня в Оперативному командуванні Південь інформували, що корабель Адмірал Макаров вийшов із Севастополя в Чорне море.