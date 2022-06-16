Арестович: ЗСУ “підрізають” Ізюм із заходу

Червень, 15 в 23:20

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Збройні сили України “підрізають” Ізюм із заходу.

Про це він сказав в ефірі Фейгін Live у середу, 15 червня.

– У районі Ізюма – цікаві зміни. Наші війська “підрізають” Ізюм із заходу, рухаються до Ізюму. Щоб створити загрозу, як мінімум – змусити перекинути сили, дістати артилерією постачання угруповань, що стоять на північ від російської артилерії в районі Кам’янки. Так, періодично рухаючись та працюючи, ми можемо нав’язати їм контрбатарейну боротьбу, – пояснив Арестович.

За його словами, таким чином ЗСУ послаблюють тиск від Ізюму на Слов’янськ.

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– Такі дії ми можемо собі дозволити. Ми не можемо ще дозволити собі поки що перерізати, але відволікати, змушувати розгортатися, вводити резерви раніше, ніж планувалося – можемо, – розповів він.

Водночас Олексій Арестович зазначив, що армія РФ продовжує тиснути на ЗСУ на півночі Харківщини, намагаючись відтіснити нас до Харкова.