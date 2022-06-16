Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Арестович: ЗСУ “підрізають” Ізюм із заходу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Збройні сили України “підрізають” Ізюм із заходу.

Про це він сказав в ефірі Фейгін Live у середу, 15 червня.

– У районі Ізюма – цікаві зміни. Наші війська “підрізають” Ізюм із заходу, рухаються до Ізюму. Щоб створити загрозу, як мінімум – змусити перекинути сили, дістати артилерією постачання угруповань, що стоять на північ від російської артилерії в районі Кам’янки. Так, періодично рухаючись та працюючи, ми можемо нав’язати їм контрбатарейну боротьбу, – пояснив Арестович.

За його словами, таким чином ЗСУ послаблюють тиск від Ізюму на Слов’янськ.

Зараз дивляться

– Такі дії ми можемо собі дозволити. Ми не можемо ще дозволити собі поки що перерізати, але відволікати, змушувати розгортатися, вводити резерви раніше, ніж планувалося – можемо, – розповів він.

Водночас Олексій Арестович зазначив, що армія РФ продовжує тиснути на ЗСУ на півночі Харківщини, намагаючись відтіснити нас до Харкова.

Читайте
Арестович розповів про останні успіхи ЗСУ на Херсонщині

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка