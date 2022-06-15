Червень, 15 в 19:28

Президент України Володимир Зеленський та очільники урядів Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це йшлося у спільній заяві лідерів держав 15 червня за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністрами Албанії Еді Рамою, Чорногорії Дрітаном Абазовичем та віртуально присутнім очільником уряду Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

– Я вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, – повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що усі країни, що присутні на заході, мають бути повноправними членами Євросоюзу.

Зараз дивляться

– Ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної, – сказав президент Зеленський.

Він додав, що зазначена зустріч демонструє підтримку з боку прем’єр-міністрів, а отже, й народів цих держав, територіальної цілісності, суверенітету та курсу України на повноправне членство в ЄС.

За словами українського лідера, це також демонструє необхідність притягнення всіх російських воєнних злочинців до відповідальності за те, що вони наробили проти України та проти Європи.

– Ми погоджуємося, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні. Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент Зеленський прокоментував скептичні повідомлення, що лунають з Данії, щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Згодом стала відома дата оголошення висновків за заявкою України на набуття статусу кандидата на членство у Європейському Союзі – це 17 червня.

Фото: Скріншот з відео/ Офіс президента