Кандидатство в ЄС: Чорногорія, Албанія та Північна Македонія підтримали Україну
Президент України Володимир Зеленський та очільники урядів Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили заяву щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Про це йшлося у спільній заяві лідерів держав 15 червня за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністрами Албанії Еді Рамою, Чорногорії Дрітаном Абазовичем та віртуально присутнім очільником уряду Північної Македонії Димитаром Ковачевським.
– Я вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, – повідомив Володимир Зеленський.
Він додав, що усі країни, що присутні на заході, мають бути повноправними членами Євросоюзу.
– Ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної, – сказав президент Зеленський.
Він додав, що зазначена зустріч демонструє підтримку з боку прем’єр-міністрів, а отже, й народів цих держав, територіальної цілісності, суверенітету та курсу України на повноправне членство в ЄС.
За словами українського лідера, це також демонструє необхідність притягнення всіх російських воєнних злочинців до відповідальності за те, що вони наробили проти України та проти Європи.
– Ми погоджуємося, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні. Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих, – наголосив Володимир Зеленський.
Раніше президент Зеленський прокоментував скептичні повідомлення, що лунають з Данії, щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Згодом стала відома дата оголошення висновків за заявкою України на набуття статусу кандидата на членство у Європейському Союзі – це 17 червня.
Фото: Скріншот з відео/ Офіс президента