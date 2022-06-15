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Факти / Україна

Карта бойових дій на 15.06.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

15 червня російські окупанти активно обстрілюють позиції Збройних сил України, а також цивільну інфраструктуру українських населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 15.06.2022

Карта бойових дій 15 червня 2022

На Волинському та Поліському напрямках ведуть розвідку та обладнують позиції до семи батальйонів Збройних сил Білорусі.

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На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області, а також розвідував ситуацію за допомогою безпілотника поблизу міста Середина-Буда на Сумщині.

На Харківському напрямку підрозділи армії РФ намагалися не допустити подальшого просування українських військ до державного кордону за підтримки вертольотів армійської авіації.

Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів, Замулівка та завдали авіаудару неподалік Мосьпанового. Бої в районі Рубіжного тривають.

На Слов’янському напрямку основних зусиль росіяни докладають для продовження наступу на Слов’янськ.

Окупанти обстріляли з артилерії Шевелівку, Вірнопілля, Грушуваху, Нову Павлівку, завдали авіаудару поблизу Гусарівки та наступають у напрямку Краснопілля.

Штурмові дії в районах Богородичного та Долини українські захисники успішно відбили.

Під вогнем ворожої артилерії упродовж доби були населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі на Донецькому напрямку, а також цивільна інфраструктура неподалік Сидорового, Маяків та Закітного на Лиманському напрямку.

На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ обстрілювали українські позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Обстріляли росіяни цивільну інфраструктуру в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Тошківки, Устинівки, Борівського, Метьолкіного та завдали авіаудару поблизу Білої Гори.

Тим часом українські військові успішно відбивають спроби штурмових дій РФ у Сєверодонецьку та Тошківці.

На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли позицій ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська та вдарив з авіації поблизу Устинівки.

Натомість наступ російських військових у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат, відійшов та перегруповується для поновлення наступу.

Зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції армія РФ після штурмових дій у районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Нині окупанти штурмують район Врубівки.

Відбили наступ та змусили російських загарбників відійти українці й у районі населеного пункту Шевченко на Новопавлівському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне, Новосілка та завдали авіаудару неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував Тополине, Лепетиху, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве й завдав авіаудару поблизу Князівки.

В акваторії Чорного моря в РФ готові до застосування три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 15 червня 2022

  • особового складу ‒ близько 32 750 (+250),
  • танків ‒ 1 440 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 528 (+25),
  • артилерійських систем – 722 (+1),
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 230 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 97,
  • літаків – 213,
  • гелікоптерів – 179 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 591 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 129 (+4),
  • кораблів (катерів) – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 485 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 55 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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