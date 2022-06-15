Наступ захлинувся: ЗСУ відбиває штурм росіян у Сєвєродонецьку та Новолуганському

Червень, 15 в 7:47

15 червня українські військові успішно відбивають спроби штурму росіян у Сєвєродонецьку та Тошківці, де нині точаться бої.

Крім того, Збройні сили України, завдавши втрат російським військам, змусили їх відійти від чотирьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни обстріляли українські позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Під ворожим вогнем була також цивільна інфраструктура в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Тошківки, Устинівки, Борівського, Метьолкіного.

Поблизу Білої Гори та Устинівки росіяни завдали авіаудару.

Під артобстрілами перебувають позиції ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська на Бахмутському напрямку.

– Однак наступ росіян у районі Миколаївки завдяки діям українських воїнів захлинувся. Ворог зазнав втрат, відійшов та перегруповується для поновлення наступу, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Зазнавши втрат, російські загарбники відійшли на раніше зайняті позиції після штурмових дій у районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове.

Відбили наступ та змусили ворога відійти українські військові і в районі населеного пункту Шевченко на Новопавлівському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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