Червень, 15 в 18:29

Окупаційні війська РФ мають проблеми із поповненням своїх втрат серед особистого складу, а набір нових військовослужбовців провалений.

Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони, ті, кого все ж вдається долучити до служби у ЗС РФ, згодом відмовляються воювати проти України.

– Приїхало 90 людей курильських. Вони тут в ах… (шоковані, – Ред.). Сьогодні половина відмовилася, – каже один з російських окупантів.

Крім того, військові країни-агресора обговорюють, як загубили на полі бою товаришів та відсутність лікування.

Зараз дивляться

Зокрема, два російських військових кажуть, що загубили одного свого товариша, який, ймовірно, помер.

– 200 ймовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє, – кажуть військові країни-агресора.

Інший окупант зі збройних сил Росії каже, що “зараз так буде всюди”. Він також розповідає, що після поранення постійно переміщується з одного госпіталю в інший.

– То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до по… (байдуже, – Ред.). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше ніх… (нічого, – Ред.). Ні лікування… Дупа…, – жаліється окупант.

Напередодні українські розвідники перехопили розмову окупантів, з якої стало відомо, що у Росії масово відмовляються йти воювати проти України.

Джерело: ГУР МО

Фото: Генштаб ЗСУ