Червень, 15 в 0:24

Президент РФ Володимир Путін не зупиниться на захопленні Донбасу, проте мають сумніви щодо таких поступів.

З такою оцінкою виступив заступник Міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Він вважає, що російський президент не задовольниться простим захопленням частини сходу України після того, як навесні цього року йому не вдалося повалити уряд у Києві.

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– Є невелика частка того, що він говорить тихо вголос, коли йдеться про його імперські амбіції, – сказав Колін Кал.

Колін Кал сказав, що “наратив ЗМІ” зараз такий, що росіяни досягають успіхів на Сході України, і “якоюсь мірою це правда”. Однак успіхи мають поступовий характер і супроводжуються великими втратами з обох боків.

При цьому заступник голови Пентагону додав, що Україна отримає від США значно більше ракетних систем залпового вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення має на меті просунутися на захід від Донбасу, і Київ далеко не кінцева мета Кремля.