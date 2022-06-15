Реактивні системи HIMARS скоро вступлять у бій, ЗСУ закінчують навчання – Пентагон

Червень, 15 в 8:32

Пентагон поділяє занепокоєння українців щодо нерівних можливостей у артилерійській дуелі на сході України. Про це повідомив заступник міністра оборони США із політичних питань Колін Каль.

За словами заступника міністра оборони, українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS.

– Це правда, що у росіян значно більше артилерійських можливостей, – зазначив він, наголосивши, що Україна залежала від артилерійських систем радянської епохи, тоді як можливості постачання таких систем в Україну були дуже обмежені. Саме тому, пояснив Каль, було ухвалено рішення перейти на постачання артилерійських систем, які використовуються у країнах НАТО.

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Представник військового відомства сказав, що зараз українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS і що ці системи незабаром вступлять у бій.