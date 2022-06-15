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Факти / Світ

Реактивні системи HIMARS скоро вступлять у бій, ЗСУ закінчують навчання – Пентагон

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Реактивні системи HIMARS скоро вступлять у бій, ЗСУ закінчують навчання – Пентагон
Фото: Getty Images

Пентагон поділяє занепокоєння українців щодо нерівних можливостей у артилерійській  дуелі на сході України. Про це повідомив заступник міністра оборони США із політичних питань Колін Каль.

За словами заступника міністра оборони, українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS.

– Це правда, що у росіян значно більше артилерійських можливостей, – зазначив він, наголосивши, що Україна залежала від артилерійських систем радянської епохи, тоді як можливості постачання таких систем в Україну були дуже обмежені. Саме тому, пояснив Каль, було ухвалено рішення перейти на постачання артилерійських систем, які використовуються у країнах НАТО.

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Представник військового відомства сказав, що зараз українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS і що ці системи незабаром вступлять у бій.

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Джерело: Голос Америки
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