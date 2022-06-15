Червень, 15 в 18:25

Міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі польського телеканалу Polsat News, що польські самохідні артилерійські установки Краб ефективно допомагають ЗСУ знищувати колони російської техніки. Водночас, за його словами, Україна потребує подальшої допомоги Заходу, щоб зупинити РФ.

– Польські краби почнуть з’їдати колони росіян. Я вдячний за це польському уряду. Це військова техніка ХХІ століття, яку цінують солдати, – наголосив міністр.

Він додав, що Україні вдасться вистояти у війні з Росією, і важливо, щоб і захід вистояв.

– Нас хотіли подолати, давали нам 72 години – їм це не вдалося. Вони (РФ – Ред.) не зможуть цього зробити через 72 тижні або навіть через 72 місяці. Важливо, щоб ви (союзники, – Ред.) не здалися, а ми не втомимося, – стверджує глава Міноборони.

Резніков зазначає, що якщо Україна не зупинить росіян за допомогою країн Заходу, то наступною країною, куди вони прийдуть, буде Польща.

Зараз дивляться

– Ваші хлопці не вмирають на фронті. Сьогодні ми платимо своєю кров’ю за те, що можемо зараз говорити у вільній Варшаві, – наголосив він.

Раніше Україна підписала з Польщею контракт на суму 2,7 млрд злотих (близько 650 млн дол.) щодо придбання самохідних артилерійських установок Krab.