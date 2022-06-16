Червень, 15 в 22:32

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запевняє, що в середу, 15 червня, українські військові завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS. Він пообіцяв, що до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донеччині.

Про це Міллі заявив за підсумками засідання третьої Контактної групи із оборони України у форматі Рамштайн-3.

– До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України, – сказав він.

Як зазначив американський генерал, на сьогоднішній день США забезпечили навчання:

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420 українців на гаубицях М777,

300 українців на самохідних гаубицях М109,

129 українців на бронетранспортерах М113,

100 – на безпілотниках,

60 – на HIMARS.

Також під час брифінгу озвучили загальний обсяг військової допомоги Україні від США:

більше 60 тисяч Javelin,

більше 5000 Stinger,

більше 700 дронів Switchblade,

20 вертольотів Мі-17,

сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї.

Американський генерал наголошує, що загалом Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем, що “більше, ніж танків у всьому світі”.