У Дніпропетровській області чутно вибухи
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У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів.
Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.
У соцмережах повідомляється, що вибухів було декілька і вони пролунали у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Крім того, регіональні Telegram-канали пишуть про масштабне задимлення у зоні вибухів.
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Офіційних підтверджень з боку влади наразі не надходило.
Майже одразу після вибухів в області була скасована повітряна тривога.