Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Дніпропетровській області чутно вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів.

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.

У соцмережах повідомляється, що вибухів було декілька і вони пролунали у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Крім того, регіональні Telegram-канали пишуть про масштабне задимлення у зоні вибухів.

Зараз дивляться

Офіційних підтверджень з боку влади наразі не надходило.

Майже одразу після вибухів в області була скасована повітряна тривога.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка