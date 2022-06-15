Червень, 15 в 20:00

У Дніпропетровській області пролунали звуки вибухів.

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.

У соцмережах повідомляється, що вибухів було декілька і вони пролунали у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Крім того, регіональні Telegram-канали пишуть про масштабне задимлення у зоні вибухів.

Зараз дивляться

Офіційних підтверджень з боку влади наразі не надходило.

Майже одразу після вибухів в області була скасована повітряна тривога.