Україна має отримати більше важкого озброєння – Столтенберг
Після вторгнення Росії в Україну НАТО має підвищити ступінь своєї готовності та зміцнити потенціал озброєнь вздовж усього східного кордону, заявив у вівторок глава військового альянсу.
Генеральний секретар Єнс Столтенберг після неформальних переговорів у Нідерландах з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та лідерами Данії, Польщі, Латвії, Румунії, Португалії та Бельгії виступив напередодні ширшого саміту НАТО в Мадриді наприкінці місяця.
– У Мадриді ми домовимося про значне зміцнення нашої позиції. Сьогодні ввечері ми обговорили необхідність більш надійної та боєздатної передової присутності, а також ще вищої готовності, зокрема розміщення обладнання та припасів заздалегідь, – повідомив Єнс Столтенберг.
Також Столтенберг заявив про необхідність надання Україні важкого озброєння, щоб вона могла й надалі протистояти російському вторгненню.
– Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, – це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, зокрема важкого озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню, – сказав Столтенберг.
Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував підтримку НАТО для України.
– Ми недостатньо зробили для захисту України, підтримки українського народу для захисту його свободи та суверенітету. І тому я закликаю вас, я прошу вас зробити набагато більше для доставки зброї, артилерії в Україну.
Де наша довіра, якщо Україна зазнає невдачі? Чи можемо ми уявити, що Україна зазнає невдачі, і ми повернемося до звичайного режиму? Сподіваюся, ні, – сказав Матеуш Моравецький на неформальній зустрічі семи європейських держав НАТО в Гаазі, як повідомляє Аljazeera.