Україна має отримати більше важкого озброєння – Столтенберг

Червень, 15 в 7:44

Після вторгнення Росії в Україну НАТО має підвищити ступінь своєї готовності та зміцнити потенціал озброєнь вздовж усього східного кордону, заявив у вівторок глава військового альянсу.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг після неформальних переговорів у Нідерландах з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та лідерами Данії, Польщі, Латвії, Румунії, Португалії та Бельгії виступив напередодні ширшого саміту НАТО в Мадриді наприкінці місяця.

– У Мадриді ми домовимося про значне зміцнення нашої позиції. Сьогодні ввечері ми обговорили необхідність більш надійної та боєздатної передової присутності, а також ще вищої готовності, зокрема розміщення обладнання та припасів заздалегідь, – повідомив Єнс Столтенберг.

Також Столтенберг заявив про необхідність надання Україні важкого озброєння, щоб вона могла й надалі протистояти російському вторгненню.

Зараз дивляться

– Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, – це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, зокрема важкого озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню, – сказав Столтенберг.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував підтримку НАТО для України.