Червень, 15 в 16:53

Німеччина збирається поставити Україні менше реактивних систем залпового вогню Mars II, ніж пообіцяла раніше – йдеться лише про три такі РСЗВ.

Про це із посиланням на свої джерела повідомив Business Insider.

Як зазначається, міністр оборони цієї країни Крістін Ламбрехт має оголосити про новий план на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу. Так, ракетні установки мають передати Україні у серпні-вересні, перед цим українські військові проходитимуть відповідне навчання.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що спочатку Берлін пообіцяв поставити Києву чотири такі установки, тепер йдеться лише про три – нібито тому, що у Німеччини брак боєприпасів.

Видання повідомляє, що Берлін поставить системи лише тому, що США мають намір поставити додаткові боєприпаси для систем. Також вказується, що у Німеччини лише менше половини РСЗВ перебувають у робочому стані, нові при цьому не випускаються.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму. Так, у період із 30 березня по 26 травня до країни надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду, в обох партіях – лише невеликі пристрої.

Тим часом уряд Німеччини відмовляється передавати свої танки Україні. Зокрема там побоюються, що ЗСУ використають їх для наступу на Росію.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник стверджує, що гаубиці з Німеччини мають прибути до нас 22 червня, а зенітні установки – у липні та серпні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв 14 червня, що Берлін розширить військову допомогу та надасть Україні додаткові одиниці зброї.