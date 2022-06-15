Червень, 15 в 17:32

Наразі ставки у війні Росії проти України надто високі, бо українські війська переживають вирішальний момент на полі бою.

Про це під час відкриття засідання контактної групи з питань оборони України 15 червня у Брюсселі заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

– Ставки занадто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. Ми бачимо те, про що нас попереджав президент (Володимир. – Ред.) Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей Росія сконцентрувала свої зусилля на Донбасі. Ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикнулась Україна, – сказав Ллойд Остін.

Очільник Пентагону додав, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група. Водночас він наголосив, що наразі не можна “зменшувати оберти” і дозволити собі здатися.

Зараз дивляться

Він звернувся до міністрів оборони, які були присутні на засіданні контактної групи, із закликом збільшити надання зброї Україні.

– Міністр (Олексій. – Ред.) Резніков і я були в тісному контакті щодо змін на полі бою. І ми працюємо нога в ногу, щоб задовольнити запит України на нові можливості, особливо її потребу у далекобійній зброї, бронетехніці та засобах берегової оборони. Щоб допомогти Україні захиститися, Сполучені Штати надали їй гаубиці, Джавеліни, величезну кількість боєприпасів, БПЛА, гелікоптери Mі-17, радари протидії артилерії, тактичні машини та засоби радіоелектронного придушення, – перерахував очільник Пентагону.

Ллойд Остін додав, що США та європейські партнери наразі навчають українських військових новим можливостям.

– І ми готові зробити навіть більше. Ми надаємо захисникам України реактивні системи залпового вогню Himars, що значно посилить можливості України, особливо разом із наданням додаткових ракетних систем за стандартами НАТО від Великої Британії та інших наших союзників, – наголосив Остін.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбаському напрямку зараз вирішується, хто буде домінувати у війні найближчими тижнями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

Дивіться інтерактивну карту бойових дій на українських територіях.

Джерело: Defense Flash News