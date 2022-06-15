Українці повинні отримате те, що їм потрібно, і коли їм це потрібно – Блінкен

Червень, 15 в 6:59

США та Захід прагнуть докладати максимуму зусиль для забезпечення України всім необхідним для протистояння Росії та продовжуватимуть діяти в цьому напрямку, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Роблять дуже, дуже значні скоординовані зусилля, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, коли їм це потрібно, і це буде продовжуватися, – сказав він в інтерв’ю телеканалу РВS.

За його словами, це завдання було поставлено на зустрічі глав військових відомств США і 40 країн у німецькому Рамштайні.

– Ця група країн працює кожного дня, щоб переконатися, що це відбувається, – запевнив Блінкен.

При цьому держсекретар сказав, що США підтримуватимуть Україну і у разі переходу врегулювання конфлікту до дипломатичної площини.

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– Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, і, зрештою, мала сильну руку за будь-яким столом переговорів, – заявив він.

– Майбутнє України залежить від самих українців. Це залежить від українського народу, і, зрештою, ці рішення прийматиме його демократично обраний уряд, зокрема президент Зеленський. Він має визначити, що відповідає найкращим інтересам його країни, його народу, і ми підтримаємо це, – сказав Блінкен.

Як повідомлялося, 15-16 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходитиме північноатлантична рада на рівні міністрів оборони.

У рамках зустрічі з ініціативи США 15 червня відбудеться окреме засідання контактної групи щодо України.