Червень, 15 в 16:05

Індекс миру для України у 2022 році впав на 16%, продемонструвавши найгіршу динаміку серед 163 досліджуваних країн.

Про це йдеться у щорічному Глобальному індексі миру (Global Peace Index). Так, індекс миру в Україні знизився до 2,971.

– Наразі країна посідає 153-тє місце у світі за індексом після падіння на 17 позицій у рейтингу. Погіршення миру в Україні було спричинене російсько-українським конфліктом, який різко загострився після вторгнення російських військ у лютому 2022 року, – зазначили у звіті.

В оновленому індексі Україна йде за Малі, Лівією та Північною Кореєю, випередивши Судан, Центрально-Африканську республіку та Сомалі з Іраком.

Зараз дивляться

Індекс країни-агресора Росії знизився на 0,237 – до 3,275, що опустило її в рейтингу на п’ять позицій. Найгірша ситуація залишається тільки в Сирії, Ємені та Афганістані.

Статус найбільш мирної країни з 2008 року, як і раніше, утримує Ісландія з рівнем індексу 1,107, за якою слідують Нова Зеландія, Ірландія та Данія.

Крім того, експерти прогнозують нову гонку озброєнь через вплив на світ війни, яку розпочала РФ. Вони нагадали, що з 1980 року військові витрати у світі подвоїлися і досягли майже $2 трлн, проте у відсотковому відношенні до ВВП він знизився з 4% ВВП до 2% ВВП за цей період.

Також одним з наслідків війни вони називають подальшу інфляцію.

У звіті наголосили, що бойові дії в Україні демонструють, як мобільні технології п’ятого покоління (5G), революція в соціальних мережах, штучний інтелект та доступність безпілотників змінили спосіб ведення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Global Peace Index