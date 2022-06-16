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Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та Північноатлантичного альянсу.

Він зазначив, що дуже вдячний за запрошення канцлерові Німеччини Олафу Шольцу та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

Зеленський наголосив, що прийняв обидва запрошення.

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– Із вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца – у саміті Великої сімки, від генсека НАТО Єнса Столтенберга – у саміті НАТО в Мадриді, – написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter у середу, 15 червня.

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