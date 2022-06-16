Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки

Червень, 15 в 22:19

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та Північноатлантичного альянсу.

Він зазначив, що дуже вдячний за запрошення канцлерові Німеччини Олафу Шольцу та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

Зеленський наголосив, що прийняв обидва запрошення.

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