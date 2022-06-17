Червень, 16 в 22:44

Президент Володимир Зеленський 15 червня збирав ставку верховного головнокомандувача щодо можливої ​​загрози нового вторгнення з території Білорусі. Тоді глава держави доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми Говорить великий Львів.

Він нагадав, що на початку масштабного вторгнення ніхто не очікував, що Білорусь дозволить російській армії використовувати свою територію для наступу на Україну.

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– Щодо напрямку наступу з Білорусі. Я хочу повідомити, що, окрім РНБО, є ставка верховного головнокомандувача… Учора президент зібрав ставку, де проговорювалося саме це питання – питання Білорусі. Оцінювали всі наші органи, які до цього причетні – що відбувається, в якому стані перебуває сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани, – розповів Данілов.

За його словами, питання можливого наступу з Білорусі перебуває на контролі президента Зеленського. Є доручення про проведення перевірки у чотирьох областях стану підготовки ЗСУ.

Проте Данілов не уточнив, у яких саме областях відбуватиметься перевірка, адже з Білоруссю спільний кордон мають п’ять областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що на кордоні України з Республікою Білорусь військові не фіксують ознак формування наступальних угруповань.