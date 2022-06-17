Червень, 16 в 23:57

Адміністрація президента США підтвердила повідомлення про те, що двоє громадян Сполучених Штатів, ймовірно, захоплені в полон на території України.

За даними Білого дому, йдеться про 39-річного Олександра Друкє та 27-річного Енді Гвіна, які зникли безвісти в районі Харківської області минулого тижня.

Зазначається, що американці не виходили на зв’язок зі своїми сім’ями з 8 червня.

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У Білому домі зазначили, що “докладають усіх зусиль, щоб дізнатися більше” про те, що сталося.

Пізніше Держдепартамент США заявив про зникнення третього американця на території України.

– Є повідомлення ще про одного американця, місцезнаходження якого невідоме. Я не можу говорити про специфіку цієї справи, – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Нед Прайс також повідомив, що США не зв’язуються з Росією з приводу зниклих безвісти американських громадян, тому що у них поки що немає “вагомих підстав” вважати, що вони були захоплені, і Росія не заявляла про це.

Нагадаємо, минулого тижня двох британців та одного підданого Марокко було “засуджено” до смерті бойовиками з так званих ЛНР і ДНР.

На дії терористів відреагували як у МЗС Великої Британії, так і у Держдепартаменті США.