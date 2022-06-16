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Факти / Україна

Казала, що ненавидить: мешканка Харківщини вибачилась перед ЗСУ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Казала, що ненавидить: мешканка Харківщини вибачилась перед ЗСУ

Жителька Харківщини, яка у соцмережах ображала Збройні сили України, попросила вибачення в українських захисників.

За інформацією ДБР, 34-річна жінка активно розповідала про те, як ненавидить українських військових. Поки наші воїни ціною власного життя боронять Україну, вона говорила, що готова вбивати українських військових.

– Я хочу вибачитися перед ЗСУ. Я вважаю, що це – наші захисники і герої, і виступаю проти російської агресії, – сказала жінка після того, як працівники ДБР провели із нею правороз’яснювальну бесіду.

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Водночас у Держбюро розслідувань додали, що скерують всю зібрану інформацію про любительку висловлювань у соцмережах до СБУ.

Нещодавно ДБР також викрило суддів-зрадників, які перейшли на бік ворога. Так, голова одного з районних судів Луганщини після окупації прийняла пропозицію обійняти посаду судді в незаконно створеному органі так званої ЛНР.

Ще одного суддю-зрадника ДБР викрило на Харківщині.

Джерело: ДБР
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