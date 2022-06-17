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Факти / Україна

На Запорізькому напрямку воїн ССО Азов збив ворожий гелікоптер Мі-24

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
На Запорізькому напрямку воїн ССО Азов збив ворожий гелікоптер Мі-24

На Запорізькому напрямку воїн підрозділу ЗРДн полку ССО Азов з позивним Бецик збив ворожий гелікоптер Мі-24. Український воїн у цей час був на бойовому чергуванні.

Цей момент потрапив на відео. На ролику видно, як вертоліт сунеться близько до землі, і в якийсь момент відбувається атака ворожої техніки, загоряння та падіння.

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Українські військові не вперше демонструють майстерність та доблесть. Наприклад, чотири дні тому у Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.

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