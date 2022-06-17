На Запорізькому напрямку воїн ССО Азов збив ворожий гелікоптер Мі-24

Червень, 16 в 22:17

На Запорізькому напрямку воїн підрозділу ЗРДн полку ССО Азов з позивним Бецик збив ворожий гелікоптер Мі-24. Український воїн у цей час був на бойовому чергуванні.

Цей момент потрапив на відео. На ролику видно, як вертоліт сунеться близько до землі, і в якийсь момент відбувається атака ворожої техніки, загоряння та падіння.

Зараз дивляться

Українські військові не вперше демонструють майстерність та доблесть. Наприклад, чотири дні тому у Сєвєродонецьку боєць Нацгвардії влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.