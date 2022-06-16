Червень, 16 в 10:12

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Армія РФ втрачає бійців сотнями, знаходить резерви і далі руйнує місто.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тис. жителів залишилося близько 10 тис. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це вчора підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ, – зауважив він.

Сергій Гайдай наголосив, що протягом майже чотирьох місяців в росіян немає значних перемог, тому вони і кидають всі резерви на захоплення Сєвєродонецька.

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Жорстокі бої точаться за кожен дім в місті. За словами голови Луганської ОВА, українським військовим необхідна далекобійна артилерія, щоб відтіснити росіян на безпечну відстань.

Також Сергій Гайдай додав, що окупанти спалюють села Гірської та Попаснянської громад. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна.

Зокрема, 15 червня відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня, як і у Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

Крім того, 15 червня загарбники вдарили по території Склопластику та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький.

Фото: Сергій Гайдай