Червень, 16 в 16:00

Військовослужбовців армії РФ, які чинили звірства проти мирних українців у селі Ягідне (Чернігівська область), судитимуть заочно.

Про це повідомила під час телемарафону генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Вона пояснила, що ці російські окупанти поки що не затримані, а тому судовий процес може відбуватися заочно. Водночас генпрокурор не виключила, що в майбутньому рашисти ще можуть потрапити в полон і особисто постати перед українським судом.

Зараз дивляться

– Звичайно, суд буде, у заочній формі, тому що вони у нас фізично не знаходяться. Але, як показує практика, час іде. Можливо, вони ще стануть військовополоненими. Можливо, ми їх ще отримаємо у руки правосуддя в Україні. Але правосуддя має відбуватися, – наголосила Венедіктова.

Вона додала, що події в Ягідному є яскравим прикладом звірств армії РФ на території України. Під час окупації села російські загарбники розстрілювали людей на вулиці та тримали десятки українців у підвалі.

– У Ягідному в підвали загинуло 10 людей від нелюдських умов тримання, і ще 16 вони розстріляли на вулиці. Тому Ягідне – це приклад звірств, це юридичний термін, – зазначила Венедіктова.

Що відомо про “підвал смерті” в Ягідному

Українські військові звільнили Ягідне 3 квітня. Після цього відкрилися жахливі злочини окупантів проти мешканців села.

За інформацією Офісу генпрокурора, рашисти зігнали понад 300 людей (серед них 77 дітей) у тісний підвал сільської школи. Наймолодшому бранцю окупантів було 1,5 місяці, найстаршому – 93 роки. Мешканців села тримали в нелюдських умовах та в антисанітарії.

У школі також був облаштований штаб військ РФ. А тому загарбники використовували мирних людей як “живий щит”.

З 9 по 28 березня в підвалі померли 10 людей. Паралельно окупанти вбивали людей і на вулицях. Реєстр смертей полонені мешканці села вели на стіні підвалу школи.

Українське слідство ідентифікувало вже 9 російських катів (військовослужбовців РФ), які влаштували “підвал смерті” в Ягідному.

Фото: Ірина Венедіктова