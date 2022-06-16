Червень, 16 в 11:58

Мешканці тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область) чинять активний опір російським загарбникам. Нещодавно місцеві фермери віддали окупантам отруєну черешню.

Про це розповів в ефірі телемарафону міський глава Мелітополя Іван Федоров.

– Черговий “подарунок” наші фермери приготували рашистам: нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, які крали її у фермерів. І це черговий різновид партизанського руху, супротиву, який є сьогодні на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалось сильною, наполегливою працею наших фермерів, – зазначив Федоров.

Він уточнив, що спочатку рашисти крали у фермерів зерно, потім врожай фруктів і ягід, а тепер перейшли до насіння соняшника.

Зараз дивляться

За словами Федорова, наразі немає інформації, щоб хоч хтось із фермерів пішов на співпрацю з рашистами. Більш того, 99% громадян, які залишаються в місті, чинять опір окупантам.

Федоров нагадав, що святкування “дня РФ” у Мелітополі провалилося. Крім того, українці відмовляються отримувати російські паспорти.

– Партизанський рух у Мелітополі – це не виняток, це правило. Супротив у Мелітополі поглинає понад 99% усіх мешканців міста, які на сьогодні залишилися. Ті останні кроки, які роблять жителі міста щодо супротиву: вони повністю проігнорували святкування “дня РФ” у Мелітополі, яке було на минулих вихідних. І як бачила вся країна, увесь світ, у черзі за російськими паспортами вишикувалось аж 15 людей із 70 тис. жителів, які залишились наразі у тимчасово окупованому місті, – наголосив Федоров.

Він також поінформував, що 90% розрахунків у Мелітополі здійснюється в гривні: мешканці міста ігнорують спроби окупантів ввести рубль.

Джерело: Іван Федоров