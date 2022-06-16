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Факти / Україна

Росіяни просуваються двома трасами на Сході – експерти

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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війна в Україні
Фото: Depositphotos

Упродовж доби російські військові просувались двома трасами на Сході – Т1302 Бахмут – Лисичанськ та Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.

– Розгортання в районі Бахмута вказує на те, що російські війська все більше надають пріоритет угрупованню своїх сил навколо цього міста, – вважають експерти Інституту вивченння війни (ISW).

Траса Т1302 необхідна армії РФ для того, щоб завершити оточення Лисичанська та Сєвєродонецька Луганської області.

Тим часом, додають в ISW, російські війська не взяли повний контроль над обласним центром, наземний штурм якого та населених пунктів довкола тривав упродовж 15 червня.

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Поки ж тривають бої в північно-східних населених пунктах навколо Харкова.

Крім того, окупанти зміцнюють резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення своєї присутності в Чорному морі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

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