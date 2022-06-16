Червень, 16 в 0:07

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 15 червня, заявив про те, що російські окупанти розбомбили ракетою гуманітарною допомогою для евакуйованих маріупольців.

– Спочатку росіяни знищили Маріуполь та його мешканців. Зараз російська ракета потрапила у вагон із гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців в центрах Ямаріуполь. МраZота продовжує загажувати життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації, – наголосив Андрющенко у пості, опублікованому на його каналі у Telegram.

Як випливає з відео, опублікованого в паблику Дніпро Оперативний, це сталося на Дніпропетровщині.

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Фото: Петро Андрющенко