Ще один крок вперед: EESC підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Червень, 16 в 13:19

Соціально-Економічний комітет ЄС (EESC) ухвалив резолюцію, якою пропонує надати статус кандидата Україні уже 23-24 червня. Організація поєднує європейських роботодавців, профспілки, недержавні організації та представників громадянського суспільства. Нині подібні рішення ухвалюють одна за одною усі європейські інституції.

У комітеті переконані, до України ЄС має ставитися із максимальною повагою. Це не слабка країна, натомість – повноцінний партнер.

У резолюції є ще кілька важливих пунктів. ЄС має негайно надати фінансову допомогу Україні. Аби втримати її економіку. Нашим біженцям – а таких у ЄС майже 7 млн – слід надати такі ж права на роботу та охорону здоров’я, які мають європейці. А ще слід підтримувати громадське суспільство, яке щосили наближає перемогу України.

Президентка комітету Кріста Швенг однозначна: Україна безумовно стане частиною Європи, і нині – час продемонструвати їй свою підтримку. Її комітет представляє інтереси 92 млн європейців – тобто, кожного п’ятого громадянина ЄС.

Зараз дивляться

– 92 млн європейців живуть у всій Європі. Вони мають право голосу, і мають його використовувати. Я вірю, що Україні треба надати статус кандидата. Я не втомлююся це підкреслювати. Ми наполягаємо також на детальному розслідуванні військових злочинів, які вчинила Росія на території України. Щодо грошей на відбудову – їх знадобиться дуже багато, і світова допомога відіграватиме тут ключову роль, – говорить Швенг.

І хоча нині місцевий бізнес страждає від санкцій, а рівень інфляції у ЄС – аномально високий, понад 8%, президент групи роботодавців Стефано Маліла говорить: європейці готові платити таку ціну.

– Це сильний позитивний сигнал. Ми маємо відправити політичний сигнал Україні. Ми маємо відбудувати сильну Україну. Коли ми говоримо про ціну санкцій – а яку ми маємо альтернативу? Хіба ми можемо не робити нічого? Щодо інвестицій, які мають піти на відбудову України – вони повинні йти із кількох джерел: Європейського Союзу, США, Азії, приватних інвесторів, – додає Маліла.

Європейці вважають: планувати майбутню відбудову треба уже зараз. Причому в Україні у майбутньому хочуть задіяти усі можливі новітні технології, починаючи від широкого використання зеленої енергетики.

Ще один крок вперед: EESC підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС / 4 фотографии

Велике лобі України у ЄС – представники Польщі та країн Балтії. Вони знають, що це таке – мати кордон із агресивним сусідом.

Андріс Гобінс, президент Європейського руху у Латвії, а нині член Соціально-Економічного комітету ЄС, запевняє: Українці уже є найкращими серед європейців.

– Ви так сильно страждали, ви, я думаю, уже 10 разів довели, що ви є тими європейцями, про яких можна лише мріяти і, звісно, ви маєте бути у Європейському Союзі, щоби зробити його сильнішим. Я навіть не думаю, що це варто обговорювати. Я не думаю, що хтось голосуватиме проти. Навіть ті кілька очільників країн, на які впливає Путін, не захочуть стріляти собі в ногу, адже для Путіна така відмова може стати зеленим світлом, і він почне іще більший наступ, аніж здійснює нині, – каже Гобінс.

Посол України у ЄС Всеволод Ченцов наголошує: хоча основне засідання щодо надання нам статусу кандидата відбуватиметься лише наступного тижня (23-24 червня за це голосуватиме Європейська рада), та недооцінювати такі події не варто. Адже ЄС чує думку своїх людей. Київ налаштований рішуче і не допускає навіть шансу на так звану зраду під час голосування Європейської ради.

– Не треба наганяти зраду: що буде, якщо цього не буде. Ми працюємо для того, щоби такий статус був. Ми працюємо із кожною країною-членом, із кожною організацією, щоби таку підтримку отримати. Ми працюємо над тим, щоби це трапилося наступного тижня. І у нас є усі шанси, що таке рішення буде, – переконує Ченцов.

Нагадаємо, 8 червня Європарламент рекомендував дати Україні кандидатство в ЄС та розпочати трибунал проти РФ. Відповідну резолюцію в Європарламенті ухвалили більшістю з 438 депутатів. Проти висловились 65 європарламентарів, а утримались – 94.