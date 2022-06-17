У Великій Британії понад 600 українських родин залишились без даху над головою – Sky News

Червень, 16 в 23:03

Понад 600 сімей з України в Англії або були визнані безпритульними, або їм загрожує небезпека стати безпритульними.

За даними уряду на 3 червня, 660 українських домогосподарств зіткнулися з такою ситуацією. У 480 із них є діти.

Цифри не відображають повну картину, оскільки понад чверть місцевої влади не надали даних.

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Українські сім’ї залишилися без даху над головою через те, що їхнє житло стало недоступним чи не вдалося домовитися про їхнє розміщення.

– Переважна більшість людей добре приживаються, але у меншості випадків, коли сім’ї або їх спонсор розривають стосунки, влада зобов’язана стежити за тим, щоб родини не залишалися без даху над головою. Влада також може допомогти з пошуком нового спонсора, – сказав представник уряду.

З початку повномасштабної війни до Великої Британії прибуло понад 77 200 українців. Вони отримують підтримку в рамках програми Homes for Ukraine, завдяки якій мають право перебувати на території країни понад 3 роки. Також їм надають житло у країні на 6 місяців.

Джерело: Sky News