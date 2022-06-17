Червень, 16 в 22:24

Завдяки хоробрості українців та українок стало можливим прибрати “сіру” зону між ЄС та Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 16 червня.

– Сьогодні справді історичний день. Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав, зокрема підтримку нашого руху в Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція, Німеччина – з нами. Усі четверо лідерів, пан Йоганніс, пан Драґі, пан Макрон, пан Шольц – підтримують кандидатство для України, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ще мають бути виконані усі необхідні процедури, а для надання статусу кандидата на вступ в ЄС має бути підтримка усіх країн-членів ЄС.

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– Для мене було важливо почути від лідерів іншу фундаментальну річ: вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ, – сказав президент.

Він також заявив, що лідери держав обговорили підготовку нового пакету санкцій проти Російської Федерації та продовольчу кризу, спровоковану Кремлем.

– Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна Росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають. Говорили про відбудову України після війни – маємо дуже конкретні погляди партнерів на це, – сказав він.

Він зауважив, що криза на газові ціни в Європі була зроблена через дії РФ.

– Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. Газпром просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності, – сказав президент.

Володимир Зеленський анонсував багато новин для України протягом 17 та 18 червня. “Вірю, що позитивних”, додав президент.

Президент додав, що усі європейські лідери, які сьогодні відвідали столицю України, розуміють, чому не відбуваються мирні переговори.

– Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру – вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати, – сказав він.

Він наголосив, що наближення України до Євросоюзу стало можливим завдяки Збройним силам та іншим військовослужбовцям, що боронять Україну.

– Саме завдяки хоробрості українців, українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи “сіру” зону між ЄС і Росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності, – резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, після приїзду до Києва, відвідування Ірпеня та переговорів з президентом України, лідери Франції, Італії, Німеччини та Румунії дали спільний пресбрифінг.