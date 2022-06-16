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Факти / Україна

Україні потрібно у два-три рази більше західних РСЗВ – Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Західних ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), які передадуть Україні від США, Німеччини та Британії, наразі не буде достатньо, щоб повністю перемагати в артилерійських боях на усіх напрямках фронту.

Про це радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив під час ефіру із російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він прокоментував публікацію Financial Times, згідно з якою західні партнери України не поставили і 30% від озброєння, запит на які зробив Київ.

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За словами Арестовича, 18 РСЗВ, які будуть поставлені в Україну, буде достатньо, “щоб зробити дуже неприємно російським військам”, але “реально нам потрібно в 2-3 рази більше, хоча б у два”.

– За даними з відкритої преси вимальовується, що РСЗВ британських, німецьких та американських… буде близько 18 штук. Це дивізіон… ми, в принципі, отримуємо два дивізіони цих машин, – сказав Олексій Арестович.

Радник голови Офісу президента України вважає, що 18 РСЗВ буде достатньо для перемоги у контрбатарейній стрільбі та знищувати тили російського угруповання на одному-двох напрямках.

Раніше очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що українські військові завершили навчання на РСЗВ HIMARS, тому Україна зможе отримати обіцяні системи вже до кінця червня.

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Джерело: Фейгин Live

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