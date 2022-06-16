Відповідь на заяви Заходу – аналітики про обстріли РФ Донецька та Макіївки

Червень, 16 в 7:17

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська вдаються до обстрілів довкола Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

На сильні обстріли інфрастуктури скаржились, зокрема, жителі Донецька та Макіївки.

Так звана влада “ДНР” звинуватила в артилерійських ударах українські війська, хоч користувачі соцмереж та Український центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України ці заяви спростували.

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– У РНБО припустили, що такими діями російські війська намагаються збурити антиукраїнські настрої або заохотити до мобілізації, – зазначають фахівці Інституту вивчення війни.

Водночас в ISW вважають, що такі атаки росіян можуть бути відповіддю на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 113-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW