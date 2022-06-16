Війська РФ розраховували взяти Київ під контроль за 12 годин – Резніков

Червень, 16 в 13:41

Російські військові розраховували на падіння Києва протягом 12 годин після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у російського окупанта, який загинув під час вторгнення, знайшли відповідний документ, у якому були описані цілі РФ.

Олексій Резніков також додав, що росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд залишить столицю.

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– Відверто кажучи, наші партнери у різних столицях світу теж були наївними. Вони казали нам, що вторгнення неминуче, і у вас є лише 72 години. Тому вони не дали нам важкого озброєння, – розповів міністр.

За словами Резнікова, західні партнери почали постачати Україні більш важке озброєння лише після того, як Збройні сили наприкінці березня звільнили Київську область від російських окупантів.

Днями Олексій Резніков також розповів, що Україна готувалася до війни з Росією під приводом “звичайних військових навчань”, за аналогією до того, як це робили війська РФ і Білорусі напередодні.