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Факти / Україна

Війська РФ розраховували взяти Київ під контроль за 12 годин – Резніков

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ розраховували взяти Київ під контроль за 12 годин – Резніков
Фото: Depositphotos

Російські військові розраховували на падіння Києва протягом 12 годин після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у російського окупанта, який загинув під час вторгнення, знайшли відповідний документ, у якому були описані цілі РФ.

Олексій Резніков також додав, що росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд залишить столицю.

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– Відверто кажучи, наші партнери у різних столицях світу теж були наївними. Вони казали нам, що вторгнення неминуче, і у вас є лише 72 години. Тому вони не дали нам важкого озброєння, – розповів міністр.

За словами Резнікова, західні партнери почали постачати Україні більш важке озброєння лише після того, як Збройні сили наприкінці березня звільнили Київську область від російських окупантів.

Днями Олексій Резніков також розповів, що Україна готувалася до війни з Росією під приводом “звичайних військових навчань”, за аналогією до того, як це робили війська РФ і Білорусі напередодні.

Джерело: CNN
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