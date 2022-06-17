Військові пояснили, чому видають повістки на пляжах Одеси

Червень, 16 в 22:33

Вручення повісток на пляжах працівниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки законне.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Шляхом видачі повістки поціновувачам пляжного відпочинку та купання військові нагадали, що в країні йде війна і сили громадян призовного віку можуть бути потрібні в організації охорони й оборони України, — стверджують військові.

Відповідно до законодавства, коли йде загальна мобілізація, чоловіки призовного віку повинні з’явитися на збірні пункти у відповідні терміни, що вказані у мобілізаційних посвідченнях, повістках, або у розпорядженнях центрів комплектування.

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– Отримавши повістку, свідомий громадянин зобов’язаний прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказаний термін, з відповідними документами, уточнити про себе дані, підтвердити свій статус та готовність бути призваним на військову службу, — повідомили в ОК Південь.

Крім того, отримати запрошення до центру комплектування можна на вулицях, у будь-якому громадському місці чи за місцем проживання.

Джерело: ОК Південь