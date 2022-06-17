Червень, 16 в 21:35

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом заявив, що основна сила європейських держав – це об’єднання.

Зеленський зауважив, що під час прибуття європейських лідерів, у Києві та у багатьох інших містах пролунала сирена, а це означає, що “Росія не обирає кому погрожувати”. Президент наголосив, що російська агресія – це агресія проти всієї Європи.

Усі четверо запрошених лідерів висловили свою цілковиту підтримку Україні в її боротьбі за незалежність і свободу, а також у прагненні до членства в ЄС.

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Володимир Зеленський розповів, що сторони говорили про посилення оборони України, про економічну підтримку нашої держави, про післявоєнну відбудову.

– Чим швидше ми отримаємо потужну зброю, тим швидше ми почнемо звільняти наших людей, – наголосив президент Зеленський.

Щодо статусу кандидата у члени ЄС, то, за словами глави держави, саме такий статус для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Зеленський зазначив, що українці готові працювати над тим, щоб стати повноправними членами Євросоюзу.

Своєю чергою прем’єр Італії Маріо Драґі запевнив, що Італія хоче бачити Україну в Європейському Союзі і однозначно буде підтримувати нашу країну у статусі кандидата.

– Це передбачає глибокі реформи на шляху України до європейської єдності, – наголосив Драґі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вся Європа має готуватися до відбудови України і в цьому важливу роль має відігравати саме Європейський Союз. Він зауважив, що сьогоднішній візит європейських лідерів направлений на те, щоб допомогти Україні здобути нове європейське майбутнє.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи.

– Ми сьогодні також спільно підтвердили не лише на словах, а хочемо підтвердити й діями, що Україна є частиною європейської родини. Перед лицем війни ми, європейці, цілком усвідомлюємо, наскільки крихким став сьогодні мир у Європі, який ми такими важкими зусиллями відновлювали після Другої світової війни. І як важливо сьогодні відбудувати цей мир. Ця війна змінить європейську історію. І ми повинні сьогодні надіслати важливий сигнал… Ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз, – наголосив Еммануль Макрон.

Він уточнив, що надання Україні статусу кандидата супроводжуватиметься дорожньою картою. Крім того, Макрон наголосив, що Європа зробить усе від неї залежне, щоб Україна сама змогла вибирати свою долю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна з першого дня російського вторгнення підтримує народ України. Німеччина вже прийняла сотні тисяч українських біженців, а військові бундесверу навчають воїнів ЗСУ поводженню з найновішими зразками важкого озброєння.

Крім того, канцлер наголосив, що Україна має бути у Європейському Союзі.

– Україна належить до європейської сім’ї і важливим є статус кандидата у Європейському Союзі. І ми будемо говорити про це днями у Європейському Союзі. Ви знаєте, що необхідно, щоб було прийнято одноголосне рішення усіма 27-ма країнами. На Європейській раді я буду однозначно виступати за єдину позицію щодо України, – сказав канцлер Німеччини.

Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV заявив, що у цьому спільному візиті кожен із європейських лідерів має власну мету. Наприклад, для Макрона і Шольца – це питання внутрішньої політики. У Макрона – вибори, у Шольца не дуже великий рівень політичної підтримки. І це, зокрема, пов’язано із війною в Україні.

Крім того, в обох раніше були дещо неоднозначні заяви, щодо Путіна, як от у Макрона про “збереження обличчя Путіна”. Це все могло вплинути на їхнє рішення особисто приїхати до Києва.

– Дуже символічно, що до України приїхали лідери трьох країн, які по суті є лідерами в Європейського Союзу і змагаються між собою. Більше це характерно для Франції та Німеччини, але вже й Італія на цей статус претендує. Зрозуміло, що ініціативи, які так чи інакше пов’язані з Україною, дають можливість цим країнам цей статус певною мірою підтвердити, – зауважив Ігор Рейтерович.

На думку експерта, у європейських лідерів безумовно є і спільна мета, яка, до речі, збіглася – це цілковите не сприйняття позиції Російської Федерації. Їм важливо було підкреслити, з огляду на виснаження ворога та контрнаступу ЗСУ, свою підтримку Україні.

– Не варто тут шукати підводні камені. От раніше говорили, що вони (лідери – Ред.) приїдуть вмовляти Зеленського капітулювати… Безумовно, вони про це не говорили. Дуже добре, що вони приїхали й на власні очі побачили, що тут відбувається, що Київ під контролем уряду, а Україна і далі буде боротися із ворогом, – наголосив Ігор Рейтерович.

Проте не виключено, що десь в кулуарах можуть звучати окремі натяки на дипломатичне врегулювання ситуації. Але і тут не варто шукати “зради”, бо про ту ж саму дипломатію не один раз говорив сам Володимир Зеленський. Та й будь-яка війна, згадаймо нацистську Німеччину, закінчується укладанням мирного договору.

– Варто звернути увагу на слова Макрона, який заявив, що Європейський Союз не буде підштовхувати Україну до якихось територіальних поступок – війна має закінчитися перемогою України й поверненням її територій, – наголосив політолог.

Щодо членства України в Євросоюзі, то за останніми загальноєвропейськими соцопитуваннями, кількість прихильників щодо надання Україні статусу кандидата суттєво переважає тих, хто виступає проти.

Спільна заява Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса говорить про те, що вони приїхали озвучити те, що у ЄС чекають на Україну.