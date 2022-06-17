Карта бойових дій на 17.06.2022 – ситуація на фронті
17 червня російські загарбники невдало атакували на трьох напрямках, а українська авіація завдала ударів на Херсонщині.
Карта бойових дій в Україні на 17.06.2022
На Волинському та Поліському напрямках війська Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів.
На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Росіяни обстріляли підрозділи ЗСУ в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів і вогню по ЗСУ. Війська РФ невдало провели розвідку боєм у районі пункту Кочубіївка. Українські захисники відповіли влучним вогнем, і ворог відійшов.
Ворог готується до наступу на Слов’янськ і веде розвідку боєм у районі Краснопілля, бій триває. ЗСУ відбили атаку на Богородичне. Тривають бої за Сєвєродонецьк, противник задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії.
На Бахмутському напрямку захисники ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте. Окупанти спробували висунутись у напрямку пунктів Василівка та Берестове, але ЗСУ вогнем змусили ворога тікати.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активні наступальні дії противника не зафіксовані. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки.
На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян у Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
Агресор продовжує блокувати Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У його акваторії перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби в Донецькій області воїни територіальної оборони ЗСУ збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи й у Запоріжжі. У Херсонській області у ворога значні втрати в живій силі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW