Червень, 17 в 10:35

17 червня російські загарбники невдало атакували на трьох напрямках, а українська авіація завдала ударів на Херсонщині.

Карта бойових дій в Україні на 17.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках війська Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Росіяни обстріляли підрозділи ЗСУ в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів і вогню по ЗСУ. Війська РФ невдало провели розвідку боєм у районі пункту Кочубіївка. Українські захисники відповіли влучним вогнем, і ворог відійшов.

Ворог готується до наступу на Слов’янськ і веде розвідку боєм у районі Краснопілля, бій триває. ЗСУ відбили атаку на Богородичне. Тривають бої за Сєвєродонецьк, противник задіяв додаткові підрозділи реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку захисники ЗСУ відбили штурм у напрямку пункту Золоте. Окупанти спробували висунутись у напрямку пунктів Василівка та Берестове, але ЗСУ вогнем змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активні наступальні дії противника не зафіксовані. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян у Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Агресор продовжує блокувати Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У його акваторії перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби в Донецькій області воїни територіальної оборони ЗСУ збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи й у Запоріжжі. У Херсонській області у ворога значні втрати в живій силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW