Червень, 17 в 15:14

Російські війська на Донбасі готуються знову форсувати річку Сіверський Донець, а також намагаються оточити підрозділи українських захисників.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Росія продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Основною метою на даному етапі є вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також із захопленими територіями в Запорізькій і Херсонській областях, блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря, – зазначив він.

За словами Мотузяника, ворог не припиняє інтенсивні обстріли, особливо на Донбасі. Обстановка складна, проте контрольована.

Зараз дивляться

На Донецькому напрямку ЗСУ стримують наступ підрозділів РФ. Окупанти намагаються оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, а також заблокувати основні логістичні шляхи.

На Лиманському напрямку ворог б’є з артилерії в бік Сіверська, за 20 км на південний схід від Лимана.

– І там також окупант не припиняє спроб підготуватися до форсування річки Сіверський Донець, – уточнив речник Міноборони.

На Сіверо-Донецькому напрямку агресор посилює угруповання військ, переміщує танки, бойові броньовані машини, автомобільну та інженерну техніку.

На Бахмутському напрямку українські воїни перешкоджають спробам ворога оточити ЗСУ в районах Оріхового та Гірського. Окупанти перегруповуються та посилюють свої війська.

На напрямку Попасна-Миколаїв російські загарбники отримали підкріплення у вигляді двох батальйонів.

– У районі Золотого українські воїни відбили штурм і відкинули противника. І також окупанти здійснили спробу висунутися в напрямку Василівки та Берестового, але відійшли під щільним вогнем з боку українських позицій, – розповів Мотузяник.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупанти відкривають вогонь вздовж всієї лінії бойового протистояння. Ворог активно застосовує авіацію та артилерію для сковування дій ЗСУ.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 6 армії Західного військового округу РФ, берегових військ Балтійського флоту та “мобілізаційного резерву” намагаються втримати раніше зайняті позиції, а також не допустити просування ЗСУ до держкордону України і в тил військам РФ, які діють на Слов’яському напрямку. Ворог перегруповується та посилює війська, щоб відновити наступ у напрямку Тернова-Рубіжне.

– У районі Кочубеївки (Харківський напрямок, – Ред.) українські воїни влучним вогнем звели нанівець спроби противника провести розвідку боєм і відкинули його на попередні позиції, – наголосив Мотузяник.

На Слов’янському напрямку ЗСУ ведуть бої проти значних сил ворога, який намагається захопити Краснопілля (20 км на південний схід від Ізюма). Крім того, окупанти намагаються створити умови для наступу на Слов’янськ.

Збройні сили України відбили штурм у районі Богородичного, яке ворог намагався взяти під свій контроль.

На Південнобузькому напрямку війська РФ намагаються утримати позиції та не допустити контрнаступу українських захисників у Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках у цілому ситуація не змінилася. Біля кордону перебувають підрозділи білоруської армії (до 7 батальйонів). Триває перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі – орієнтовно до 18 червня.

– Станом на сьогодні зберігається загроза нанесення з території цієї країни ракетних та авіаційних ударів, – додав Мотузяник.

На Сіверському напрямку ворог утримує біля кордону з Україною до трьох БТГ (батальйонно-тактичних груп) та підрозділи десантних військ. Окупанти здійснюють обстріли з артилерії прикордонної території Сумської та Чернігівської областей.

За словами речника Міноборони, зберігається загроза нанесення ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах цивільної критичної інфраструктури на території України.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: Генеральний штаб ЗСУ