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Факти / Україна

Рангом вище за Лаврова: Грозєв розповів, хто “злив” США дані про підготовку вторгнення РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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журналист Bellingcat Христо Грозев
Фото: Getty Images

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв стверджує, що інформацію про підготовку вторгнення Росії в Україну напередодні війни американській розвідці видавав російський високопосадовець.

Про це розслідувач із міжнародної групи Bellingcat Грозєв розповів в інтерв’ю російським опозиційним журналістам.

– Інформацію про напад Росії на Україну американцям “злив” високопоставлений російський “кріт” рангом вище за  (главу МЗС РФ, – Ред.) Лавров, – сказав болагрський журналіст.

За його словами, у військовій верхівці Россі про вторгнення знали приблизно 20 людей, а отже цим інформатором є один із цих двадцяти.

Зараз дивляться

Христо Грозєв стверджує, що інформатор із вищих політичних кіл Росії довів американській стороні реальність загрози вторгнення РФ. Журналіст-розслідувач каже, що у реальність нападу Росії не вірили 99 відсотків силовиків.

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Джерело: Продолжение следует

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