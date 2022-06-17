Червень, 17 в 1:27

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв стверджує, що інформацію про підготовку вторгнення Росії в Україну напередодні війни американській розвідці видавав російський високопосадовець.

Про це розслідувач із міжнародної групи Bellingcat Грозєв розповів в інтерв’ю російським опозиційним журналістам.

– Інформацію про напад Росії на Україну американцям “злив” високопоставлений російський “кріт” рангом вище за (главу МЗС РФ, – Ред.) Лавров, – сказав болагрський журналіст.

За його словами, у військовій верхівці Россі про вторгнення знали приблизно 20 людей, а отже цим інформатором є один із цих двадцяти.

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Христо Грозєв стверджує, що інформатор із вищих політичних кіл Росії довів американській стороні реальність загрози вторгнення РФ. Журналіст-розслідувач каже, що у реальність нападу Росії не вірили 99 відсотків силовиків.

Джерело: Продолжение следует