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Факти / Україна

Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву – є загиблий та поранені

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Підтверджено
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Миколаєву – є загиблий та поранені
Фото: Depositphotos

Зранку 17 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, внаслідок атаки росіян загинула одна людина, ще шестеро поранені, зокрема дитина.

Також постраждало чотири житлових багатоповерхівки та один об’єкт інфраструктури. Наразі ведуться рятувальні роботи.

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Крім того, місцеві жителі у коментарі Суспільному повідомили, що в деяких будинках пошкоджені вікна. Зазначимо, що під час вибухів у місті не була оголошена повітряна тривога.

З 7.44 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Нагадаємо, що 15 червня окупанти вдарили артилерією по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок ворожих обстрілів поранено п’ятьох мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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