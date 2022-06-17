Червень, 17 в 6:58

У четвер, 16 червня, Україну відвідали з візитом лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс.

Вони відвідали передмістя Києва, що постраждало від війни з РФ, а також зробили низку гучних заяв, серед яких – оголошення про їхню одностайну підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Їхній візит сам по собі низка іноземних видань оцінює як знак євроінтеграційної підтримки України на тлі війни з Росією, що продовжується, особливо з огляду на той факт, що вже завтра, 17 червня, Європейська комісія має дати висновок щодо питання кандидатства України. Після чого наступного тижня Єврорада має ухвалити остаточне рішення з цього питання.

Зараз дивляться

Що пишуть про перспективи набуття Україною статусу кандидата в ЄС західні ЗМІ – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

CNN: Чому заявка України на вступ до ЄС може роздратувати Путіна

У виданні пишуть, що питання про те, чи слід Україні вступати до ЄС і як на це відреагує Росія, було спірним багато років.

Повідомляється, що з політичних та процедурних причин, можливо, ЄС зрештою вирішить, що зараз не час для надання Україні статусу кандидата.

– І навіть якби вони погодилися з думкою президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Україну має бути розглянуто щодо членства, можуть пройти роки, навіть десятиліття, перш ніж це стане реальністю. Доволі поширеною є думка, що Комісія представить два варіанти для України, обидва з яких зводяться до одного з деякими невеликими відмінностями: приєднання України розпочнеться належним чином лише після закінчення війни та коли інститути країни будуть в змозі виконати вимоги й критерії, необхідні для вступу до ЄС, – йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти наголошують, що є складнощі з тим, як країни ЄС ставляться до вступу туди України. Також нагадується, що є низка держав-кандидатів, які роками перебували в процесі приєднання, і в деяких випадках він був уповільнений через внутрішню політичну нестабільність.

– Одним із прикладів цього є Туреччина, чию заяву було фактично заморожено через побоювання з приводу відступу від верховенства закону та прав людини. Початок процесу з країною, яка зараз перебуває у стані війни, викличе запитання в інших держав-кандидатів, чиї заявки були заморожені через аналогічні чинники, – зазначають у виданні.

Ще одне побоювання ЄС стосується того, що Україна не зможе виконати Копенгагенські критерії найближчим часом.

– Крім цих практичних питань, є політичні заперечення. Деякі західні держави-члени, які були в ЄС із самого початку, занепокоєні зсувом балансу сил на схід, де в останні роки деякі країни відступали від таких речей, як верховенство закону. Європейський істеблішмент боровся з тим, що Угорщина та Польща недбало ставляться до правил ЄС, і на власному гіркому досвіді вчився тому, що тільки-но країна опиняється всередині, їй може зійти з рук набагато більше, – пишуть журналісти.

Інші держави-члени, як повідомляється, стурбовані тим, що Україна приєднається до блоку і негайно поглине величезну суму бюджету ЄС на своє відновлення.

А дехто просто висловлює занепокоєння тим, що втягування України у тривалі та болючі переговори з ЄС – не найкращий наразі спосіб підтримати країну.

Повідомляється, що за даними лондонського аналітичного центру Британія в Європі, що змінюється, середній термін вступу країни до ЄС становить чотири роки і 10 місяців. Деякі держави-члени – Болгарія, Румунія, Польща, Словенія – чекали в середньому довше.

Проте, пишуть у CNN, для України буде чудовим варіантом, якщо її візьмуть до ЄС – вона стане членом найбільшого у світі торгового блоку, єдиного ринку та митного союзу європейських країн, отримає захист їхніх судів та доступ до спільного європейського бюджету.

Вступ до ЄС також дуже чітко помістить Україну до клубу країн, які вважаються частиною західного альянсу та світового порядку, очолюваного США.

– Якщо фон дер Ляєн справді представить державам-членам свою обумовлену версію прийняття кандидатури України, ЄС складно буде повністю відкинути її. Але ЄС має довгу історію несподіваних вчинків, навіть під час цієї кризи. І найчастіше ці дебати перетворюються на війну на виснаження між країнами, які не здатні між собою домовитися, – резюмували журналісти.

NYT про політичне рішення вступу України до ЄС

У виданні очікують, що Європейська комісія порадить надати Україні статус кандидата в п’ятницю. Проте зазначають, що рішення, яке, за своєю суттю, є політичним, перебуватиме в руках лідерів ЄС, які наступного тижня зустрінуться у Брюсселі.

– Проте навіть жест висування кандидатури України, а не прискорене членство, яке не обговорюється, є складним. Офіційні особи та дипломати ЄС заявили, що європейські лідери, ймовірно, дадуть Зеленському попереднє уявлення про позитивне рішення, але із застереженнями, – пишуть журналісти.

Вони наголошують, що у себе вдома європейські лідери стикаються з публічною рішучістю підтримати Україну, проте вона слабшає через те, що війна, кінця якій не видно, дорого обходиться економіці далеко за межами України та Росії, позначаючись на врожаї, ланцюжках поставок та ціні на газ.

– Декілька високопоставлених офіційних осіб та дипломатів з Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного альянсу та європейських країн заявили, що на зустрічах щодо України зростає почуття роздратування з приводу рішучого неприйняття Зеленським пропозицій знайти дипломатичну паузу в бойових діях, а також через його невтомні вимоги щодо військової допомоги, – йдеться у матеріалі.

Один високопоставлений європейський урядовець сказав NYT, що його уряд не готовий до того, щоби битва за Донбас коштувала його людям роботи.

А інший досвідчений європейський дипломат заявив, що Європейський Союз зіткнувся зі становищем, яке він допоміг створити своїми ж руками: лідери так палко підтримали Україну та підняли особистий статус Володимира Зеленського на публіці, що все, окрім цілковитої підтримки його вимог, викликає у європейського народу обурення.

Bloomberg налаштований оптимістично

Журналісти очікують, що Європейська комісія цієї п’ятниці все ж таки порекомендує надати Україні статус кандидата. Про це повідомили джерела, знайомі з планами. Процедура ускладнюється різноманітністю думок серед 27 держав-членів.

Статус кандидата, тільки-но його буде надано, офіційно розпочне процедуру членства, процес, який охоплює важкий набір кроків і умов і який зазвичай може тривати більше десяти років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до ЄС, і її кандидатство тривало 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято в 2013 році.

WP очікує “серйозних дебатів” щодо статусу України

Повідомляється, що високопосадовці відкинули ідею умовного членства, заявивши, що відправною точкою для будь-якого обговорення є правовий статус України.

– У той час як кілька офіційних осіб, законодавців та лідерів ЄС останніми тижнями наполягали на прискоренні подання заявки Києва, інші намагалися стримати українські очікування, стверджуючи, що Україна не готова до членства і що інші країни стоять перед нею в умовній черзі, – зазначають у виданні.

Журналісти наголошують на тому, що серед лідерів ЄС особливо активним прихильником прагнення України приєднатися до Європейського Союзу є голова Ради міністрів Італії Маріо Драгі.

Але Франція та Німеччина “послабили надії” на швидкий процес вступу.

АР вказує на слабкий внутрішній консенсус у ЄС

Там уточнюють, що це сталося за роки до того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Боргова криза в єврозоні, що вибухнула у 2010 році, хвиля масової міграції у 2015 році та шокуюче рішення Великої Британії на референдумі про вихід з ЄС у 2016 році – все це сприяло нерішучості ЄС щодо розширення своїх лав.

Крім того, за даними видання, у багатьох країнах-членах, зокрема Німеччині, Франції та Італії, зросла підтримка євроскептичних політичних сил.

Однак у ЄС є й інша група країн, куди входить Польща, яка хоче максимальної підтримки України, тоді як інші, такі як Нідерланди, виступають за обережнішу позицію.

– Лідери стикаються з делікатним балансуванням: сигналізувати Україні про те, що двері в ЄС прочинені, і водночас переконувати інших претендентів на членство та деяких громадян блоку в тому, що вони не виявляють фаворитизму щодо Києва, – наголошують в АР.

Зазначається, що ступінь, в якому прохання України про прискорений вступ є зміною в стандартній операційній процедурі ЄС, очевидний з досвіду інших членів, які прагнуть цього.

Джерело: CNN, NYT, WP, АР